نجدة بغداد تعتقل 1423 شخصاً خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن اعتقال 1423 شخصاً في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في باين تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "حصيلة الممارسات الأمنية التي تم إجراؤها بحضور وإشراف شخصي من قبل اللواء عبد الكريم إسماعيل عبد مدير النجدة وضمن منطقة التاجي ومنطقة الشعب وعموم محافظة بغداد ليوم الخميس (نتج عنها إلقاء) القبض على 1625 حالة مخالفة".



وأوضحت المديرية أنه "تم القبض على شخصين يحملان حبوباً مخدرة ضمن منطقة الكرادة، و173 متسولاً في عموم بغداد، فضلا عن 23 مخموراً و1225 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال"، مشيرة إلى أنه تم "القبض على 16 سيارة مطلوبة (ضبط مركبة وحجز تنفيذي)، و187 دراجة مخالفة".



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