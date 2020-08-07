المصائب لم تتوقف عند هذا الحد بعد ان تعرض هولاء الاشخاص وحسب قولهم الى ابتزاز من قبل بعض الموظفين فضلا عن اهانات لفظية تخدش كرامة الانسان.
وبسبب ذلك ناشد هولاء الاشخاص رئيس الوزراء شخصيا للتدخل وفتح ملفات الفساد في ديالى اما مديرية البلدية فقد امتنعت عن الادلاء باي
الفاسدون الذين لم يصلوا مع ابنائهم خنادق القتال يوما .. هولاء هم الذين يتنعمون بخيرات البلاد وثرواته .. اما الذين ضحوا بارواحهم من اجل سلامة الاخرين وحسب قولهم فيعانون من ضنك العيش والاكثر ايلاما يتعرضون للنصب والابتزاز.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... ذوو الشهداء يتعرضون لعملية نصب واستبدال لاراضيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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