بث مباشر|صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة

تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، بعدد محدود من العاملين بالمسجد، إضافة إلى العاملين بالأزهر الشريف، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الأزهر، على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، والضوابط التي وضعتها إدارة المسجد للحفاظ على سلامة كل المصلين.

وقامت إدارة المسجد بوضع العلامات الخاصة بتواجد المصلين للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل المسجد.

ومن المقرر ان ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم.