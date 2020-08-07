تقام اليوم شعائر صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، بعدد محدود من العاملين بالمسجد، إضافة إلى العاملين بالأزهر الشريف، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد الأزهر، على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، والضوابط التي وضعتها إدارة المسجد للحفاظ على سلامة كل المصلين.
وقامت إدارة المسجد بوضع العلامات الخاصة بتواجد المصلين للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل المسجد.
ومن المقرر ان ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر|صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.