طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب كثيفة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نوعا ما إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد، وبالسايس والمنطقة الشرقية، وبداخل المملكة.

ومن المنتظر مرور سحب كثيفة بالشمال-الغربي للمملكة، وغرب الواجهة المتوسطية مع احتمال قطرات متفرقة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي والسهول الأطلسية والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، ومن المحتمل أن تتكون أيضا جنوب المنطقة الشرقية، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي على العموم، مع هبوب رياح رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و31 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وما بين 22 و26 درجة بالسايس وبالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسهول غرب الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 34 و39 درجة بجهات غرب الأطلس والريف، وبالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 26 و33 درجة بباقي مناطق الممكلة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وعلى طول السواحل الأطلسية، وقليل الهيجان بالبوغاز.