مصرع شخص في حادث طرق قرب نتانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة، إثر تعرضه لحادث طرق مروّع على شارع رقم 2 بالقرب من نتانيا وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية وشاحنة، ما أسفر عن اشتعال النار بالأولى ومصرع سائقها.
واستدعيت طواقم من الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وعملت على تخليص سائق السيارة الخصوصية، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث في الوقت الذي لم تعرف فيه هوية الضحية بعد.
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