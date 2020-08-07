شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت النتائج النهائية المعلنة فوز حزب الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بـ 145 مقعدا بعد أن حصل على 59 بالمئة من الأصوات .
كانت هذه تفاصيل خبر الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.