شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الجمعة أن الحزب الحاكم في البلاد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية وضمن فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. وأظهرت النتائج النهائية المعلنة فوز حزب الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بـ 145 مقعدا بعد أن حصل على 59 بالمئة من الأصوات .

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