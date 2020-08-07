44 إصابة بكورونا داخل البرلمان التركي‎

أعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مساء الخميس، إصابة 9 نواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب 35 من موظفي المجلس.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها شنطوب، ونقلها الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، وتابعتها ”الخليج 365”، مشيرا إلى أنه بحسب الأرقام الجديدة يبلغ إجمالي الإصابات بالبرلمان 44 حالة.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن 5 نواب من المصابين يتابعون برامجهم العلاجية من داخل منازلهم، فيما يخضع الأربعة الباقون للعلاج داخل عدد من المستشفيات.

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ولفت إلى أن محمد أمين آقباش أوغلو، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، من ضمن المصابين الخاضعين للعلاج بالمستشفى.

والخميس، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، تسجيل 1153 إصابة، و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ترفع إجمالي الإصابات لـ237 ألفًا و265 إصابة، والوفيات لـ5798 حالة.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس اتحاد الأطباء في تركيا سنان آديامان، إن حالات الإصابة الرسمية المعلنة بالفيروس "لا تعكس الواقع"، محذرًا من نفاد الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال آديامان إن بلاده وصلت إلى "الذروة الثانية" لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس بعد القفزة الأولى في مايو/أيار الماضي.