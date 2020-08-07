مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب.. وصعود النفط والدولار

واصلت أسعار الذهب والنفط الارتفاع اليوم الخميس، إذ عززت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة، كما صعد الدولار أيضا متأثرا بتراجع شهية المخاطرة في المعاملات المبكرة في لندن.

تأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية وأنباء بشأن مفاوضات مساعدة مالية في واشنطن.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة، ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 0.6% ليسجل نحو 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس "هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة".

وأضاف "تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا".





ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34% منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2.5% إلى 27.69 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 973.52 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2183.52 دولار.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.44% إلى 45.37 دولار للبرميل من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 45.10 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو 0.19% إلى 42.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من 1%، أمس الأربعاء، لأعلى مستوياتهما منذ 6 مارس/آذار الماضي، ليكملا ارتفاعا استمر على مدى أربعة أيام، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض فاق المتوقع بكثير في مخزونات النفط الأمريكية.

لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين إزاء ارتفاع مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة في وقت يقول فيه مسؤولون بالمركزي الأمريكي إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد يبطئ الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستهلك في العالم للخام.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت لأعلى مستوى في 38 عاما، وأن مخزونات البنزين ارتفعت بشكل غير متوقع للأسبوع الثاني على التوالي.

صعود الدولار

صعد الدولار متأثرا بتراجع شهية المخاطرة في المعاملات المبكرة في لندن، الخميس، حيث تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية وأنباء بشأن مفاوضات مساعدة مالية في واشنطن.

وزادت شهية المخاطرة أمس الأربعاء بعدما كشفت بيانات معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة أن الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات قفزت إلى مستوى قياسي مرتفع، لكنها أظهرت أيضا تراجع التوظيف مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يتعثر.





وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات حيث بلغ أدنى مستوى في عامين عند 92.495 في الساعة 0608 بتوقيت جرينتش ثم ارتفع بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ليجري تداوله بانخفاض 0.1% خلال اليوم عند 92.713.

وسجل اليورو أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار عند 1.1916 دولار مع قرب نهاية المعاملات الآسيوية ثم تراجع إلى 1.1876 دولار. وتلقى اليورو دعما من بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس الأربعاء التي كشفت أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ في التوسع.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي، الأعلى مخاطرة، أثناء الليل لكنهما تراجعا مع بدء تعافي الدولار.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.71905 دولار أمريكي بانخفاض 0.1% خلال اليوم. وتراجع الدولار النيوزيلاندي 0.2% إلى 0.6639 دولار.

وصعدت الكرونة السويدية ونظيرتها النرويجية مقابل الدولار حيث سجلت الكرونة السويدية أعلى مستوى منذ منتصف 2018.

وتراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو مما يشير إلى حذر في السوق إزاء التعافي في أوروبا.