صحيفة ألمانية تكشف بالأدلة تورط قطر فى تمويل مليشيا حزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

كشفت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، فى تقرير حقائق جديدة حول تورط الدوحة فى تمويل حزب الله، والدور الذى تلعبه أحد شركات العلاقات العامة الألمانية المستفيدة ماديا من هذه العملية. وأعد التقرير، المعنون بـ"هل يمول القطريون حزب الله"، كل من الباحثين ياسين مشربش وهولجر ستراك وقد نشرته الصحيفة في الـ17 من يوليو الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى السرية التى تحيط عالم العملاء والعمليات الاستخباراتية فى العادة إلا أنه فى بعض الأحيان، تتكشف بعض الخيوط للعلن على عكس المعتاد وهو ما حدث بين كل من برلين، بروكسل، والعاصمة القطرية الدوحة فيما يخص ما قام به العميل المسمى رمزيا باسم "جيسون جى"، وفى مقدمتها طرحت الصحيفة تساؤلا صريحا وهو إلى أي مدى يمكن أن تذهب شركة عالقات عامة ألمانية سعيا خلف المكاسب؟

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن الدوحة وبرغم من صغر حجمها تلعب دورا متعاظما في عالم الظل والعمليات السرية كما أن ،الدوحة وجهت لها الكثير من الانتقادات بسبب دعمها للجماعات الإرهابية

Capture تبدأ القصة التي تكشفها الصحيفة الألمانية من العميل " جيسون جي" الذي يعمل بشكل خاص لعدد من الوكالات الأمنية والاستخباراتية حول العالم.

ووفقا للصحيفة فقد وقع تحت يدي العميل "جيسون جي" ملف سري يوضح أن صفقة أسلحة ومواد حربية من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تتعامل معها شركة في قطر، كما يكشف الملف الذي أطلعت الصحيفة، على أجزاء منه أن دعما ماديا سخيا حصل عليه "حزب هللا" اللبناني المحظور في ألمانيا من إبريل الماضي ومعترف ،به دوليا كمنظمة إرهابية من العديد من القطريين الأثرياء واللبنانيين في الخارج على شكل تبرعات خيرية لأحد المؤسسات القطرية حيث تم معالجة هذه التبرعات وإيصالها لحزب الله بمعرفة شخصيات حكومية مؤثرة في النظام القطري.