الرجل الثاني في فنزويلا يعلن شفاءه من كورونا

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كراكاس: أعلن الرجل الثاني في النظام الفنزويلي ديوسدادو كابيّو الخميس أنه تغلب على فيروس كورونا المستجد بعد شهر من إصابته بالوباء.
وكتب كابيّو (57 عاما) على حسابه في "تويتر" معبرا عن "شكره الله والعذراء وشعبنا الرائع على صلواته". وأوضح أن الأطباء اعتبروا أنه "شفي" من الفيروس.
ولم يذكر رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية التي يهيمن عليها بالكامل النظام التشافي تفاصيل عن الأعراض التي كان يعانيها، لكن خلال محادثة هاتفية مع الرئيس نيكولاس مادورو بثها التلفزيون الاثنين، بدا أنه يتحدث بصعوبة.
وختم في تغريدته "سننتصر!" مرددا أحد شعارات الحزب الحاكم وهو الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي الذي يشغل منصب نائب رئيسه.
ووفقا للأرقام الرسمية تم تسجيل 22299 إصابة بفيروس كورونا و195 وفاة مرتبطة بالمرض في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش والمعارضة تقولان إن هذه الأرقام لا تعكس الواقع وتخفي حقيقة أكثر إثارة للقلق.
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