حكم بالإعدام على كندي في الصين وأوتاوا مستاءة

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أوتاوا: صرح وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني مساء الخميس أن بلاده تشعر "بقلق عميق" بعدما حكم القضاء الصيني على كندي بالإعدام بتهمة إنتاج مخدرات.

وكانت المحكمة الوسيطة في كانتون بجنوب الصين حكمت على الكندي الذي تم التعريف عنه باسم تشو ويهونغ، بالإعدام بعد إدانته "بإنتاج مخدرات".

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن هذه القضية "يجب ألا تكون لها انعكاسات على العلاقات بين الصين وكندا".

وقال وزير الخارجية الكندي في مقابلة مع قناة "سي بي سي" إن أوتاوا تشعر "بقلق كبير" من الحكم. وذكر بأنه "سنعارض دائما عقوبة الإعدام". وأضاف "قلنا ذلك وكررناه للحكومة الصينية وسنواصل القيام بذلك".

وتشهد العلاقات بين بكين واوتاوا توترا منذ توقيف مينغ تشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في فانكوفر في ديسمبر 2018، بطلب من واشنطن التي تتهمها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

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وهي تخضع للإقامة تحت المراقبة القضائية في كندا التي يمكن أن تقوم بتسليمها للولايات المتحدة.

وكانت محكمة صينية حكمت في أبريل 2019 بالإعدام على كندي يدعى فان واي بتهمة تهريب مخدرات.

وفي يناير من السنة نفسها حكمت على كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ بالإعدام بعد محاكمة جديدة طلبها القضاء على أثر حكم أول بالسجن 15 عاما في محكمة البداية.

وشيلينبرغ الذي أدين في كندا في الماضي بتهريب المخدرات، يؤكد براءته ويقول إنه سافر إلى الصين بهدف السياحة.