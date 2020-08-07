كورونا: اليونان تغلق حدودها ليلاً

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أثينا: أعلنت اليونان الخميس أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا وأنها اخذت إجراءات صحية عاجلة في جزيرة بوروس مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقالت السلطات الصحة اليونانية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 السابقة، ما يرفع إلى 5100 مجموع الإصابات منذ بداية الوباء، بينهم 210 وفيات. وسجلت أسوأ حصيلة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 156 صابة في 21 أبريل.

وأعلنت السلطات اليونانية مساء الخميس إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس السياحية الصغيرة القريبة من العاصمة اثينا بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها.

وقد أغلقت الحانات والمطاعم حتى 17 أغسطس ومنعت الاحتفالات والأسواق المفتوحة.

كما حظر تجمع أكثر من تسعة أشخاص حتى في المنازل، وفرض وضع الكمامات في كل الأماكن.

وكانت الحكومة اليونانية أعلنت في وقت سابق الخميس إغلاق الحدود البرية ليلا أمام المسافرين باستثناء الحدود مع بلغاريا.

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إجراءات أمنية

وأعلنت اثينا الأربعاء "أسبوع وعي" مشددة الإجراءات الأمنية بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات، خصوصا المحلية منها. ونسب المسؤولون ذلك إلى ارتياد الملاهي الليلية والاحتفالات المسائية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء أن 10 في المئة فقط من الإصابات تعود إلى أجانب.

وفرضت السلطات الصحية الأسبوع الماضي وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وحدّت من الزيارات إلى دور المسنين ومؤسسات أخرى تضم أشخاصا ضعيفين حتى 15 أغسطس.

وتم تحديد عدد المشاركين بحفلات الزفاف والمعمودية والجنازات بمئة شخص.

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