بومبيو يدعو للإفراج عن سجناء طالبان

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بومبيو يدعو إلى الإفراج عن سجناء حركة طالبان الأفغانية
واشنطن: دعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أعضاء المجلس الكبير (لويا جيرغا) الذي من المقرّر أن ينعقد الجمعة في أفغانستان، إلى إطلاق سراح سجناء طالبان، واعداً بتقديم المساعدة في حال مضت الدولة التي مزّقتها الحرب قُدماً في جهود السلام.
وقال بومبيو في بيان "نحن ندرك أنّ إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى بشعبيّة (...) ولكنّ هذا العمل الصعب سيؤدّي إلى نتيجة مهمّة طال انتظارها من قبل الأفغان وأصدقاء أفغانستان: الحدّ من العنف و(إجراء) مناقشات مباشرة تؤدّي إلى اتّفاق سلام ونهاية للحرب".
ويشارك نحو 3200 من الأعيان وزعماء القبائل في اجتماع اللويا جيرغا في كابول، لاتّخاذ قرار بشأن مصير حوالى 400 من معتقلي طالبان متّهمين بارتكاب جرائم خطيرة ورفضت الحكومة الأفغانية إطلاق سراحهم حتى الآن.
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