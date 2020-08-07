شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بزيادة أعداد المنح الدراسية لأبناء مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان فضل العميري، زيادة المنح الدراسية بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة لأبناء محافظة مطروح والمحافظات الحدودية بشكل عام، مؤكدا أن التنمية الحقيقة لا تتم سوى من خلال النهوض بالعلم، وأزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم أجمع أهمية العلم والعلماء، وأن العلم بمثابة مقياس التقدم للدولة، مما يتطلب ضرورة أن يتم الاهتمام بالعلم والعلماء والبحث العلمي.

ولفت عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، في بيان له اليوم، أن زيادة المنح لأبناء المحافظات الحدودية سيكون له دور كبير في سد العجز في أعداد الأطباء بالمحافظة بما يؤدى إلى خدمات طبية متميزة وكافة التخصصات في القطاعات المختلفة، وكذلك في مختلف القطاعات والتخصصات على صعيد محافظات الجمهورية، مما ينعكس على المواطنين بتحسين مستوى الجمهورية.

وأكد عضو البرلمان بمطروح، أن زيادة أعداد المنح بمثابة تحفيز للطلاب المتفوقين على استكمال مسيرتهم العملية هو الهدف الأسمى خلال هذه الفترة لخلق مزيد من الكوادر الشبابية القادرة على العمل والعطاء خلال فترة البناء التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تحفيز لباقى الطلاب بشكل عام على الجد والاجتهاد.

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وأوضح العميري، أن المنطقة الغربية تشهد اهتمام كبير وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى تتطلب توفير كافة المجالات، وأن زيادة المنح الدراسية لأبناء المحافظة يهدف إلى زيادة فرص التعليم بكليات القمة، لتوفير هذه الكوادر الشبابية للعمل في المنطقة.

يذكر أن قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى صدق عليه الرئيس مؤخرًا، حدد فى المادة "7" منه اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتشمل تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، وغيرها.