شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية أمام اقتصادية البرلمان.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثية الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30 مارس 2020.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
وأوضحت الاتفاقية أن تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفنى مساهمة مالية بقيمة 700ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.
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