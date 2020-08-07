جونز هوبيكنز: أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبيكنز) الأمريكية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ أكثر من 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة في نهاية العام الماضي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا مجددا في حالات الإصابة، والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند هم أكثر الدول المتأثرة بالفيروس الوبائي، موضحة عدم قدرتهم في السيطرة على المرض حاليًا.