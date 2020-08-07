"أمن المنافذ": ضبط 4 قضايا تهريب بقيمة 35 ألف جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضية تهريب أبرزها " مبيدات حشرية زراعية - بضائع أجنبية الصنع " بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (35 ألف جنيهاً ).

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وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، انتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائي، سرقة).

وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1676) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (137) حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ لإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.