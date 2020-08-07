على خلفيّة تحقيقاتٍ برلمانيّة، الحكومة الموريتانيّة تستقيل

قدم رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ سيديا اليوم، الخميس 6 أوت 2020، إستقالته رفقة أعضاء حكومته إلى رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، وفق إعلام محلي.

وتأتي هذه الخطوة في خضم جدل سياسي حول نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتوقعات بالإطاحة بالوزراء المشتبه في علاقتهم بالملفات التي شملتها نتائج تحقيق هذه اللجنة.

كما جاءت هذه الاستقالة بعد أيام من إحياء الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية مطلع شهر أوت الجاري، ذكرى مرور عام على تسلم رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم، بسلسلة فعاليات تستحضر ما تجسد على أرض الواقع من إلتزامات قطعها الرجل على نفسه في إطار برنامج الانتخابي الذي سماه "تعهداتي".

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وكان الغزواني قد أدى في مطلع أوت 2019 اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا خلفا لسلفه محمد ولد عبد العزيز، بعد فوزه في إنتخابات رئاسية جرت أواخر شهر جوان 2019، شهدت منافسة 6 مرشحين للمعارضة.

وتعهد ولد الغزواني خلال خطاب إستلامه للرئاسة أنه سيكون رئيسا لجميع طوائف الشعب مهما إختلفت إنتماءاتهم، وأنه سيولي عناية قصوى للفئات المهمشة.

ومثّل تنصيب "الغزواني" خلال العام الماضي حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلاد، إلى جانب الشخصيات الإعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.