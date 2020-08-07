62 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند، اليوم الجمعة، أكثر من 62 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةـ وبذلك يتجاوز عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في الهند حاجز الـ2 مليون إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بلغ 2 مليون و27 ألفا و74 حالة (2027074)، وذلك بتسجيل 62538 إصابة جديدة منذ أمس.

فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة إلى 41585 حالة بعد

تسجيل 886 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبخصوص حالات التعافي، فقد أكدت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 1.37 مليون شخص قد تعافوا من الإصابة بالوباء منذ تفشيه في البلاد.

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وبذلك أصبحت الهند ثالث دولة تسجل أكثر من مليوني إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع اتساع انتشار العدوى بالبلدات الصغيرة

والمناطق الريفية.

وتنتشر العدوى في الريف بشكل خاص، حيث البنية التحتية الصحية ضعيفة.

وقررت إدارة مهرجان مومباي السينمائي في الهند، تأجيل دورته الثانية والعشرين لعام 2021 حيث مازلت الهند تحاول التصدي لتفشي فيروس كورونا الجديد .

وقالت أكاديمية مومباي للصور المتحركة (MAMI) ، المنظمون لأكبر مهرجان دولي للسينما في الهند، إنها إتخذت قرار تأجيل الحدث في ضوء الألم والمعاناة المدمرين في جميع أنحاء البلاد، وعدم اليقين بشأن إعادة افتتاح دور السينما في مومباي، وسيتم الإعلان عن موعد الدورة ال٢٢ من المهرجان قريبًا .