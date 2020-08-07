سماع صفارات الإنذار بالقرب من الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يرد

أعلن الجيش الإسرائيلي سماع دوي صفارات الإنذار بالبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، وسط خوف مستمر من هجوم لحزب الله، وفقًا لموقع تايم أوف إسرائيل .

جاء رد الجيش الإسرائيلي بعد إجراء تحقيق في الواقعة من خلال المتحدث باسمه، أفيخاي إدرعي، عبر حسابه

على تويتر، أكد فيه متابعته للتقارير المتعلقة بتفعيل إنذارات في منطقة الجليل وأن الإنذار كان وهميًا واشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيرة، ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية .

وأبقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ، أمس الخميس، الجيش في حالة تأهب قصوى على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، على الرغم من التكهنات بأن حزب الله قد يلغي، أو على الأقل يؤجل، انتقامه في ضوء الانفجار المميت الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتشريد حوالي نصف مليون شخص.