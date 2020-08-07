404 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلنت السلطات الصحية الليبية، اليوم الجمعة، تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا، بلغت 404 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أظهرت أرقام وبيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن أكبر عدد إصابات تم تسجيله بطرابلس حيث بلغ 184 حالة جديدة، تليها مصراتة بواقع 122 إصابة جديدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء

إلى 4879 حالة في مختلف مناطق البلاد.

بالإضافة إلى ذلك سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 8 حالات وفاة جديدة، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 107.

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وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية يوم الثلاثاء الماضي رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا

أن عدد الإصابات بلغت 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه استلم 1157 عينة، جاءت نتائجها بسلبية

931 عينة، مشيرا إلى أن الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية بوزارة الصحة الليبية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.