أمريكا.. أكثر من 2000 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

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أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ 3 أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش).
والولايات المتحدة التي تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو، سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.
وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من مايو.
وفي المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4.87 مليون إصابة.
وعاودت أرقام الإصابات في البلاد الارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية يونيو.
والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.