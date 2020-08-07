حاكم ولاية أوهايو الأميركية يلغي خطة استقبال ترامب بعد إصابته بكورونا

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قال حاكم ولاية أوهايو الأميركية، مايك ديواين، إن الاختبارات أكدت إصابته بمرض كوفيد-19، مشيرا إلى أنها أجريت له ضمن بروتوكول السلامة اللازم لاستقبال الرئيس دونالد ترامب عندما يصل إلى كليفلاند.
وذكر بيان على حساب ديواين بموقع “تويتر” أن حاكم أوهايو، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، لا تظهر عليه أية أعراض للمرض في الوقت الراهن وسيعود إلى كولومبوس عاصمة الولاية للبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.
وأضاف بيان ديواين أن المسؤول الثاني في الولاية جون أوست خضع أيضا للاختبار الذي أثبت خلوه من الإصابة.
وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إنه يجري اتخاذ ترتيبات بديلة لاستقبال ترامب، موضحا أنه لن تحدث تغييرات كبيرة في مسار رحلة الرئيس في أوهايو.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: “يتمنى الرئيس للحاكم ديواين الشفاء العاجل والتام ويشيد بالعمل الذي يقوم به من أجل ولاية أوهايو العظيمة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.