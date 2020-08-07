انطلاق صافرات إنذار شمالي إسرائيل للاشتباه بمحاولة تسلل “كاذبة”

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه سيعلن التفاصيل لاحقا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه: “متابعة للتقارير عن تفعيل إنذارات في منطقة الجليل فالحديث عن اشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيّرة. لم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وميليشيات حزب الله اللبنانية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن تل أبيب “ستقوم بكل ما يمكنها من أجل الدفاع عن نفسها”.

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وأضاف نتانياهو أن إسرائيل “ضربت الخلية التي حاولت المسّ بها، وأيضا ضربت من أرسلها”، مشيرا إلى أن: “على حزب الله أن يفهم هذه الرسالة جيدا”.

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وكذلك منطقة الجولان السوري المحتل، حالة توتر أمني قصوى، بعد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات على أهداف للجيش السوري ليلة الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذه الغارات تأتي ردا على قيام خلية بزرع عبوة ناسفة على السياج الحدودي، وقد تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان، في عملية أسفرت عن إصابة 4 مسلحين، وفق تعبيره.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافا تابعة للجيش السوري تشمل مواقع استطلاع وجمع معلومات ومدافع مضادة للطائرات.