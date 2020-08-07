كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز": جمعيتان خيريتان قطريتان قدمت مبالغ نقدية لحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت جمعيتان خيريتان قطريتان مبالغ نقدية لحزب الله في بيروت "تحت ستار الغذاء والدواء". والجمعيتان هما "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع"، وفقًا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

من جهته، قال الدكتور إفرايم زوروف، أحد أعضاء منظمة حقوق الإنسان الأميركية، إن دور قطر في تمويل إرهابيي حزب الله "يتطلب اتخاذ إجراءات فورية ضد المتورطين وطرد فوري للسفير القطري" في بلجيكا.

وأكد جيسون، الذى عمل لدى أجهزة مخابرات عدة، لشبكة "فوكس نيوز" أن كبار مسؤولي المخابرات الألمان ينظرون إلى ملفه على أنه "موثوق".

وقد تورطت الأنظمة المالية والخيرية في قطر في مخططات أخرى لتمويل الإرهاب أيضاً. وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" في يونيو الماضي أن دعوى قضائية رفعت في مدينة نيويورك أكدت أن مؤسسات قطرية، بما في ذلك "مؤسسة قطر الخيرية" و"بنك قطر الوطني"، مولت منظمات إرهابية.

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وفي عام 2014، اتهم وزير التنمية الألماني جيرد مولر قطر بتمويل إرهابيي تنظيم داعش.

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن "أحد أفراد الأسرة المالكة" في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله.

وسلمت الدوحة، أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض القوات الأميركية في قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف فرد، للخطر.

وووفقًا للشبكة الأمريكية، تستضيف قاعدة "العديد" العسكرية في قطر مقراً أمامياً للقيادة المركزية الأميركية وأسراب القوات الجوية الأميركية.