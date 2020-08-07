كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فوكس نيوز": النظام القطري سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن "أحد أفراد الأسرة المالكة" في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله.

وسلمت الدوحة، أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض القوات الأميركية في قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف فرد، للخطر.

وووفقًا للشبكة الأمريكية، تستضيف قاعدة "العديد" العسكرية في قطر مقراً أمامياً للقيادة المركزية الأميركية وأسراب القوات الجوية الأميركية.

ويوثّق ملف قدمه جيسون جي، وتحققت منه شبكة "فوكس نيوز"، الدور الذي لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف.

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وحزب الله هو ميليشيا أنشأها الحرس الثوري الإيراني في لبنان عام 1982. ولا تزال تعتمد هذه الميليشيا على التمويل والدعم الإيرانيين. وذكرت "فوكس نيوز" أن الميليشيا "مسؤولة عن مقتل مئات العسكريين الأميركيين في العراق ولبنان".

وأشار التقرير إلى أن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون لإخفاء الملف.

من جهته، قال جيسون الذي يستخدم اسماً مستعاراً لحماية نفسه من الانتقام القطري، إن هدفه هو "وقف قطر تمويل المتطرفين".

يذكر أنه، وفي عام 2017، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قطر "كانت ممولة للإرهاب على مستوى عالٍ جداً". وبعد ذلك بعام، تراجع ترمب عن هذا الموقف. ويُعزى نجاح الإمارة في إحداث تراجع في السياسة الأميركية تجاهها إلى "جهد مكثف ومكلف من قبل قطر وجماعات الضغط اللوبي"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".