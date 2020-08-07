كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود اللبنانية نجم عن "اشتباه خاطئ بتسلل طائرة مسيّرة"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلام عبرية، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات

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وسبق أن قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيبدأ بإجراء مناورة في مناطق غلاف غزة نهار غد الاثنين؛ لفحص صفارات الإنذار.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال ، فإن المناورة ستجري ما بين الجبهة الداخلية وقيادة الجيش الجنوبية، وسيجري إجراء تجارب لتشغيل الصافرات في الفترة ما بين الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:15 بعد الظهر، سيتخللها تشغيل الصافرات بشكل متسلسل وبفارق 45 دقيقة.

وأوضح أنه في حال حدث طارئ، فسيجري تشغيل الصفارات مرتين، مؤكدًا أن المناورة أعدت للحفاظ على سلامة المنظومة.