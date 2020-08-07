سلطات طنجة تشرع في وضع متاريس إسمنتية في عدد من المناطق-صور

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شرعت السلطات المحلية، أمس الخميس، بطنجة، في وضع متاريس إسمنتية، في مداخل ومخارج عدد من المناطق في مدينة طنجة، من أجل التقليل من حركة السير والجولان، بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.
وكشف مصدر مسؤول ل”اليوم24″ أن السلطات المحلية، أغلقت مدخل قنطرة “الموظفين” و “شار ابن ديبان”، في انتظار إغلاق مناطق أخرى في الساعات القليلة القادمة.
وتسعى السلطات المحلية من خلال هذا القرار إلى تشديد تدابير الحجر الصحي، على الساكنة، بعد الإرتفاع الكبير الذي شهدته المدينة في عدد الإصابات، وكذا الوفيات.
وكانت تعزيزات من عناصر القوات المسلحة الملكية، قد وصلت إلى طنجة من أجل مساعدة السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن، في تنفيذ تدابير الحجر الصحي المفروضة في المدينة.
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