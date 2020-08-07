تفاصيل تمويل قطر لتنظيم حزب الله

الجمعة 7 أغسطس 2020

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «قطر مولت تنظيم حزب الله الإرهابي» ويكشف عن تفاصيل تمويل النظام القطري لتنظيم حزب الله الارهابي بشحنات أسلحة، بالاضافة إلى تعرض أكثر من 10 ألف جندي أمريكي فى قطر للخطر .



وأوضح التقرير أن قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية كشفت عن فضيحة بطلها النظام القطري الذي مول شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله الإرهابي اللبناني، مما قد يعرض ما يقرب من 10 آلاف عسكري أميركي في قطر لخطر داهم، خاصة وأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال فى عام 2017 إن قطر "تمول الإرهاب على مستوى عالٍ جدًا"، قبل أن يبدل لهجته بعد عام خلال اجتماع مع الأمير تميم بن حمد.

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وأشار التقرير إلى أن مقاول أمني خاص، يدعي جيسون جي، اخترق أعمال شراء الأسلحة في قطر، واكتشف أن أحد أفراد العائلة المالكة القطرية في عام 2017 سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله التابع لإيران ما يكشف عن مخطط قطري لتمويل الإرهاب وحاول سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد الخليفي دفع مبلغ 750 ألف يورو للمحقق "جيسون جي" بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة .

وتابع التقرير أن المحقق الامني الخاص جيسون جي، الذي يستخدم اسماً مستعاراً لحماية نفسه من بطش الدوحة، قال في مقابل مع شبكة فوكس نيوز الامريكية الاخبارية إن هدفه "وقف تمويل قطر للمتطرفين"، مؤكدا أنه يجب إزالة التفاحة الفاسدة من السلة"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

وأضاف التقرير أن المحقق الأمني الخاص جيسون جي، دعي سياسيون أوروبيون إلى شن حملة على تمويل قطر للإرهاب ، ووثق الدور الذي لعبه عضو العائلة الملكية منذ عام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لتمويل الإرهاب.