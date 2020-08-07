إنذار كاذب.. ذعر في الجيش الإسرائيلي بسبب إقتراب طائرة مسيرة من الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود اللبنانية نجم عن "اشتباه خاطئ بتسلل طائرة مسيّرة"
انطلقت صباح اليوم صافرات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل قرب حدود لبنان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان اليوم الجمعة.
ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلى إطلاق صافرات التحذير من الصواريخ بشمال إسرائيل.
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