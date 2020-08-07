مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع “تيك توك” على هواتف الموظفين الحكوميين

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع لصالح مشروع قانون يحظر تحميل “تيك توك” على الهواتف التي توفرها الحكومة للموظفين الحكوميين وأعضاء الكونغرس.
وستتم إحالة المشروع، الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، إلى مجلس النواب الذي يضم أغلبية ديمقراطية.
وصرح السناتور الجمهوري، جوش هاولي، الذي ساهم في صياغة مشروع القانون، أن “تيك توك يمثل تهديدا أمنيا كبيرا ولا مكان له في أجهزة الحكومة”.
ويحظر النص على الموظفين الحكوميين، وكذا “نواب وموظفي الكونغرس ومسؤولي وموظفي الشركات العامة (…) تحميل أو استعمال “تيك توك” على جهاز وفرته الولايات المتحدة أو وكالة حكومية”.
ويشمل المشروع استثناءات قليلة تتعلق بالأنشطة المرتبطة بالأمن الإليكتروني والاستخبارات أو تطبيق القانون والتدابير العقابية.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، أن آمال بلاده لا تتوقف عند حظر “تيك توك” من الهواتف الأمريكية، بل أيضا تطبيقات صينية أخرى اعتبر أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.
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