كورونا: مليونا مصاب في الهند "ولا موجة ثانية" في إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند المليوني مصاب، كما أفادت الأرقام الرسمية في وزارة الصحة الهندية.

وتصبح الهند بذلك ثالث أكثر دولة في العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وتليها روسيا، بفارق كبير جدًا.

ويرى الخبراء أن هذه الأرقام الهنديّة أقل من الواقع، إذ إن السلطات الهندية لا تخضع للفحص سوى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وكانت حكومة ناريندرا مودي فرضت في آذار/مارس إجراءات عزل من الأكثر صرامة في العالم في بعض مدنها المكتظة بالسكان، لكن خُفّفت هذه الإجراءات تدريجيا في ثالث اقتصاد في آسيا فقد فيه عشرات الملايين من العمال المهاجرين وظائفهم بين ليلة وضحاها.

إسبانيا: لا موجة ثانية

وفي إسبانيا، أكّدت وزارة الصحة، الخميس، أن البلاد "لا تواجه موجة جديدة من الوباء" على الرغم من الزيادة الواضحة في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

وقال كبير خبراء الأوبئة، فرناندو سايمن، "لن أتحدث عن موجة ثانية" طالما أننا "لا نشهد انتقالا للفيروس بين الناس خارجا عن السيطرة"، ولا يكون واضحا أن ارتفاع عدد الإصابات ليس ناجما عن زيادة عدد الفحوص.

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وأوضحت النشرة اليومية للوزارة أن إسبانيا سجّلت في الأيام السبعة الأخيرة 19 ألفا و405 إصابات بكوفيد-19 أي بمعدل 2772 إصابة يوميا.

وقبل أسبوع كان المعدل 1913 يوميا، مقابل 1460 قبل أسبوعين.

والمنطقتان الأكثر تضررا هما كاتالونيا (شمال شرقيّ) حيث سجلت 5100 إصابة في الأيام السبعة الأخيرة، وأراغون المجاورة (4100 إصابة). لكن أراغون تثير القلق الأكبر بسبب معدل الإصابات مقارنة بعدد السكان وبلغ 312 لكل مئة ألف نسمة.

وقال سايمن إن ساراغوسا عاصمة أراغون "تبقى المنطقة الأكثر تضررا"، مع أنه لوحظ في الأيام الأخيرة "استقرار في عدد الإصابات التي سجلت"، وتابع أنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات "ليس هناك خطر لانهيار" النظام الصحي، خلافًا لما حدث من قبل في بعض الأماكن في أوج انتشار الوباء.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات سلطات المناطق إلى فرض إجراءات عزل جزئية كما في كاتالونيا وأراغون.

وكانت إسبانيا بكاملها خضعت لحجر صحي من منتصف آذار/مارس إلى 21 حزيران/يونيو، لكن الحكومة تستبعد إمكانية اللجوء إلى هذه الحالة الاستثنائية.

واسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بالفيروس وبلغ عدد الإصابات فيها حتى اليوم 310 آلاف والوفيات 28 ألفا و500.