اخبار العالم

مانشستر سيتي يستبعد ضم لاعب برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي ردّ على إمكانية التعاقد مع أحد لاعبي الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الثنائي ناثان أكي وفيران توريس، وربطته العديد من التقارير بضم سيرجي روبيرتو، ظهير برشلونة الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي استبعد ضم روبيرتو هذا الصيف، رغم إعجاب المدير الفني بيب غوارديولا بقدرات اللاعب الإسباني.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن ظهير برشلونة لن يكون ضمن صفقة تبادلية مع النادي الكاتالوني، نظير انتقال إريك غارسيا إلى "كامب نو".

وقال بيب غوارديولا، اليوم، إن جارسيا يرغب في الرحيل إلى فريق آخر، وعدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قالت إن إدارة برشلونة لن تفكر في بيع روبيرتو، إلا إذا طلب اللاعب نفسه مغادرة البلوغرانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستبعد ضم لاعب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا