القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت طفلة مصرعها، فجر اليوم، الجمعة، متأثرة بجراحها إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار في القدس المحتلة مساء أمس الخميس.
والطفلة هي حنان ياسين زلوم، وتبلغ من العمر 4 سنوات وتقيم عائلتها في سلوان.
وبحسب مصادر طبيّة فإنّ الطفلة نقلت إلى عيادة محلّية شرقيّ القدس المحتلة، قبل أن تنقل إلى المشفى أثناء إجراء عمليات إنعاش.
ولم تنجح الطواقم الطبيّة في إنقاذ حياتها وأعلنت عن وفاتها.
وهذه ثاني جريمة إطلاق نار يصاب فيها طفل خلال أسبوع، إذ أصيب الخميس الماضي طفل (10 سنوات) جرّاء جريمة إطلاق نار في تل السّبع بالنقب.
وقالت مصادر صحافية إنّ الطفل أصيب بـ3 عيارات نارية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوان: مقتل طفلة في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.