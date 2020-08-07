3 مناظرات تكفي.. رفض طلب ترامب بمواجهة رابعة مع بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المناظرات الانتخابية في الولايات المتحدة، الجمعة، طلب فريق حملة الرئيس دونالد ترامب لإجراء مناظرة تلفزيونية رابعة ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي.

وقالت اللجنة في ردها على الحملة: "ثلاث مناظرات لمدة 90 دقيقة كافية لإتمام مهمتها القاضية بتزويد الناخبين بالمعلومات"، وأنها "ستبقى ملتزمة جدولها الزمني" قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى بين دونالد ترامب (74 عاما) وجو بايدن (77 عاما) في 29 سبتمبر/أيلول المقبل في كليفلاند في ولاية أوهايو.

وكان ترامب وفريقه يدعوان إلى مزيد من النقاشات قبل هذا الموعد، معتبرين أن الناخبين يجب أن يكونوا قادرين على متابعة مناظرتهما الأولى قبل السماح بإرسال بطاقات الاقتراع الأولى بالبريد اعتبارا من سبتمبر.

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ويأمل الرئيس الجمهوري في أن يتمكن من عكس الاتجاه الذي يشير إلى تقدم بايدن الذي اعتاد على ارتكاب الهفوات، تقدما جيدا في استطلاعات الرأي قبل أقل من ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.

وكتب ترامب، على تويتر،: "قدموا موعد المناظرة الأولى. النقاش، في رأيي هو خدمة عامة. أنا وجو بايدن مدينون للأمريكيين بذلك!"

وقدم فريقه الذي يمثله رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني الطلب إلى اللجنة المستقلة المسؤولة عن المناظرات.

وجاء في الطلب "بالنسبة إلى دولة محرومة من تنظيم برنامج حملة تقليدية بسبب الوباء، ليس من المنطقي حرمان أعداد كبيرة من الأمريكيين من فرصة الاستماع لوجهتي نظر تتنافسان على مستقبل بلادنا قبل الإدلاء بملايين الأصوات".