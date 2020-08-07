صافرات إنذار "كاذبة" شمالي إسرائيل

دوت صافرات الإنذار، اليوم الجمعة، في عدة تجمعات إسرائيلية شمالي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي" دون أي تفاصيل إضافية.

ولم تتضح على الفور أسباب تفعيل صافرات الإنذار.

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قبل أن يستدرك الجيش في بيان ثان: "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في منطقة الجليل، انذار كاذب ناتج عن رصد خاطئ، لم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مساء أمس: "في ختام جلسة لتقييم الوضع في هيئة الأركان، قرر رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي إبقاء حالة الجاهزية العملياتية على الجبهة الشمالية على حالها".

وتخشى إسرائيل أي رد محتمل من مليشيا "حزب الله" اللبناني إثر مقتل أحد عناصره في هجوم جوي الأسبوع الماضي، قيل إن إسرائيل نفذته على هدف قرب العاصمة السورية دمشق.