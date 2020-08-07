واشنطن: الإفراج عن سجناء طالبان يساهم في سلام أفغانستان

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، مجلس شيوخ القبائل الذي من المقرر أن ينعقد الساعات القادمة في أفغانستان، إلى إطلاق سراح سجناء طالبان، واعداً بتقديم المساعدة في حال مضت الدولة التي مزقتها الحرب قدماً في جهود السلام.



وقال بومبيو في بيان "نحن ندرك أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى بشعبيّة، ولكن هذا العمل الصعب سيؤدي إلى نتيجة مهمّة طال انتظارها من قبل الأفغان وأصدقاء أفغانستان: الحد من العنف و(إجراء) مناقشات مباشرة تؤدي إلى اتفاق سلام ونهاية للحرب".

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ونهاية الشهر الماضي، أعلن كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة طالبان، أن مفاوضات السلام التي طال انتظارها، قد تبدأ عقب عيد الأضحى مباشرة.

وكانت واشنطن وحركة طالبان وقعتا اتفاقا في فبراير/شباط الماضي، يقضي بأن تبدأ محادثات السلام بين الأفغان في مارس/آذار، لكنها تأجلت على وقع خلافات سياسية.

كما ينص الاتفاق على أن تطلق كابول سراح نحو خمسة آلاف من طالبان مقابل الإفراج عن ألف عنصر أمن أفغاني لدى الحركة.