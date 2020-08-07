الطيران: قرار إجراء تحليل الـPCR للقادمين إلى مصر لا يسري على المصريين

أكدت وزارة الطيران المدنى، أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية).
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن القرار يطبق اعتباراً من 15 أغسطس الجارى، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.
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