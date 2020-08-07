ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في المكسيك إلى أكثر من 50 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
قفز إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك يوم الخميس إلى أكثر من 50 الف حالة وفاة وذلك بعد تسجيل 819 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.
وذكر تقرير وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس أن إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد بلغ 50 الفا و 517 حالة، وهو ثالث أعلى عدد من الوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل .
كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 آلاف و 590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 462 ألفا و 690 حالة.
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