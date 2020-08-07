محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.
كان أهم تلك الأخبار، إعلان وزارة الصحة، تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة، وتحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين خوفا من "انتكاسة كورونا"، ووزيرة الصحة تزف بشرى حول تطعيم كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تكشف عن 6 لقاحات للفيروس.
ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس
خوفا من "انتكاسة كورونا".. تحذير عاجل من رئيس الوزراء للمواطنين
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كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة| بيل جيتس يحذر من كارثة أسوأ من الفيروس ومعلومات عن أول لقاح محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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