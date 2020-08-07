أمطار غزيرة وحرارة تصل لـ 42.. تفاصيل طقس الـ 3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الثلاثة أيام المقبلة (الجمعة والسبت والأحد) بدرجات الحرارة. الجمعة يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف ليلاً مع وجود كثافة في الشبورة المائية صباحًا، شديد الحرارة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، مع تساقط أمطار على جنوب الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، والرياح معتدلة. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال ال 3 أيام المقبلة: الجمعة القاهرة الكبرى: العظمى 37 25. الوجه البحري: العظمى 37 25. السواحل الشمالية الغربية: 32 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 34 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 40 30. شمال الصعيد: 40 25. جنوب الصعيد: 42. 30. طقس السبت القاهرة الكبرى: 37 26. الوجه البحري: 37 25. Advertisements السواحل الشمالية الغربية: 30 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 41 30. شمال الصعيد: 42. 25. جنوب الصعيد: 44 31. طقس الأحد القاهرة الكبرى: 35 25. الوجه البحري: 35 25. السواحل الشمالية الغربية: 30 24. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 31 24. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 39 30. شمال الصعيد: 39 26. جنوب الصعيد: 44 32.

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