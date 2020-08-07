حوادث الأسبوع| فرح يتحول لجنازة وقصة اتهامات "جريمة الفيرمونت" وسقوط طائرة شراعية بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
بث مباشر من محيط "منزل الرجبي المنكوب" في المحلة الكبرى
النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار بالمحلة.. وتشيكل لجنة لحصر الأضرار
كشف التفاصيل.. أول تصريح لصاحب "منزل الرجبي المنكوب" في الغربية -صور
الفرح تحول لجنازة.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في "زفة" بقنا
طالبة ثانوية عامة تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" في كفر الشيخ
"نفسه صعبت عليه".. قسوة أب تدفع شابا للرحيل عن الحياة بـ"رصاصة" في أوسيم
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة
"الصوت مرعب".. انفجار أسطوانة بوتاجاز بحي الطالبية في الجيزة
جريمة فيرمونت المزعومة.. اتهامات باغتصاب جماعي لفتاة بعد حفل راقص
دعتا لـ "استغلال الجسد مقابل المال".. لماذا حبست المحكمة مودة الأدهم وحنين حسام سنتين؟ (مستند)
حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في حلوان
"الحقوني أنا مخطوف".. تفاصيل القبض على المتهمين بخطف تاجر مخدرات بمدينة نصر
بسبب خلافات ثأرية.. مقتل شاب بطعنات وطلقات نارية في قنا
صور.. رفع مخلفات ذبح الأضاحي في ثالث أيام العيد ببورسعيد
بإجراءات احترازية.. إقبال متوسط على دور السينما بالإسكندرية في ثالث أيام العيد (صور)
بالصور.. زحام في شاطئ رأس البر رغم الحظر
مأساة الطالبة هبة مسعد بالغربية: مجموع درجاتها ٩٩% ورسبت في الفيزياء بسبب "كورونا"- صور
تحرير ١٠٠٥ محاضر مخالفة لمخابز ومطاحن بدمياط
قبل الحادث بساعتين.. قصة آخر مكالمة لابن قرية بنا أبو صير بالغربية ضحية انفجار بيروت (صور)
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