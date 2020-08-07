اليوم.. الكنيسة تبدأ صوم السيدة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة لبدء صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري. ونشرت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، جدول بمواعيد إقامة القداسات الإلهية المصاحبة للصوم "المحبوب" كما يطلق عليه الأقباط، وذلك خلال الأسبوع الأول والذي تبدأ القداسات فيه من الأحد المقبل 9 أغسطس، وحتى السبت 15 أغسطس بواقع قداسين يوميًّا بإجمالي 12 قداسًا طيلة الأسبوع الأول، ومثلهما في الأسبوع الثاني بإجمالي 24 قداسًا إلهيًّا.

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