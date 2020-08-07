حدث ليلاً| مصر ترد على تركيا وترامب يقضي على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 1716 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 48898 حالة.

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اتهام 3 عمال حفر بالتورط في حادث انهيار عقار المحلة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إلقاء القبض على ٣ عمال حفر بينهم مقاول، متهمين في التسبب في حادث انهيار منزل وتصدع ٣ منازل أخرى ومصرع ٨ أشخاص من أفراد ٣ عائلات واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة الكبرى.

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ارتفاع ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى ٨ قتلى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من انتشال ٤ جثث لأم وبناتها الثلاثة من تحت أنقاض منزل منطقة الرجبي المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى ٨ قتلى ومصابين.

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مميش يروي تفاصيل مكالمة "6 الصبح" مع السيسي بسبب قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إنه عندما كان في طريقه لاستلام مهام منصبه الجديد كرئيس لهيئة قناة السويس تلقى اتصالًا من مستشار رئيس الهيئة، يخبره بتوقف العمل بقناة السويس بسبب شحط إحدى السفن في بورسعيد.

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النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار بالمحلة.. وتشكيل لجنة لحصر الأضرار

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار بـ"دائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية".

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مصر ترد على تركيا: إدعاءات من طرف لم يطلع أصلا على اتفاقنا مع اليونان

انتقدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، البيان الصادر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.

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"كنا نتحرك بين الجثث".. تفاصيل 7 ساعات قضاها طبيب مع مصابي انفجار بيروت

كان الطبيب إيهاب إبراهيم يُقطب جرح مريض فيما تُلح عليه سيدة بيأس، تسأله عن زوجها الذي قضى نحبه في انفجار بيروت، ظل يؤكد لها وفاته، لكنها لم تصدق، تمالك إبراهيم نفسه بالكاد.

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إصابات كورونا عربيًا.. السعودية 284 ألف إصابة .. وقطر 112 ألفًا.. ومصر 95 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و10 آلاف و695 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 18ألفًا و 499 حالة.

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ترامب يقضي على تيك توك.. قرار بمنع التعاملات المالية بعد 45 يوماً

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً بمنع التعامل المالي مع مالكي "تيك توك"، بعد 45 يوما.

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فؤاد السنيورة: هناك سلطة لحزب الله على جزء من مرفأ بيروت

قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن مرفأ بيروت به أجهزة عسكرية وأمينة وهناك سلطة لحزب الله على جزء من المرفأ، وعلى جزء من المطار وجزء من الحدود اللبنانية السورية.

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