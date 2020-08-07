حالة الطقس: أجواء حارة جدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، حاراً في المناطق الجبلية إلى شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا، السبت، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وبعد غد، الاحد، يكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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