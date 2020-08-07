شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. وفيات فيروس كورونا تتجاوز 50 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الخميس 6590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 462690 والوفيات إلى 50517.
وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.
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