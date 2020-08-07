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البحسني يطمأن على صحة مستشار المحافظة الشيخ علي عبدالله محروس بارشيد.. صور

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 7 أغسطس 2020

اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على صحة مستشار المحافظة الشيخ علي عبدالله محروس بارشيد.

 

وابتهل المحافظ البحسني خلال زيارته لمنزل الشيخ بارشيد، الى المولى تعالى بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

 

وثمن المحافظ جهود الشيخ علي بارشيد ومتابعاته لسنوات طويلة من أجل توفير احتياجات مجتمعه من المشاريع الضرورية.

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وشكر الشيخ علي، جهود المحافظ البحسني لخدمة المحافظة، وزيارته له للاطمئنان على صحته.

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