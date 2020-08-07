شاهد.. البحسني يطلع بمديرية دوعن على الجاهزية القتالية لمعسكر الجبال

الجمعة 7 أغسطس 2020

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية دوعن، على الجاهزية القتالية لمعسكر الجبال السود التابع للواء حضرموت بالمنطقة العسكرية الثانية.



والقى القائد البحسني كلمة توجيهيه للضباط والصف ضباط والأفراد، نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالمنجز الكبير الذي حققته هذه القوة أثناء تنفيذ عملية الجبال السود وتطهير الموقع من تنظيم القاعدة الارهابي خلال 48 ساعة دون أي خسائر.

وعبّر محافظ حضرموت عن فخره واعتزازه بهذه القوة التي نجحت في تأمين المنطقة، مشيداً بمستوى انضباط القوة وتلاحمها التي أثبت وجودها وانتشارها بهذا لتأمين المنطقة بالكامل.

وشدد القائد البحسني على أهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات عسكرية والسعي لتحقيق نجاحات أخرى، موجهاً قيادة لواء حضرموت بالاهتمام بالأفراد ورفع جاهزيتهم من خلال تكثيف التدريبات العسكرية.

ودعا المحافظ البحسني أعضاء مجلس النواب ومشائخ وأعيان وأهالي مديرية دوعن إلى الوقوف إلى جانب قيادة اللواء وأفراده ومعسكراته، وتقديم لهم المعلومات في حال الاشتباه بأي عناصر أو مجاميع تحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وترحّم محافظ حضرموت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل تحرير حضرموت، والذين ضحّوا بدمائهم رخيصة لينعم المواطن في حضرموت بالأمن والسكينة، مؤكداً المضي والثبات والسير بخطى الشهداء لحماية حضرموت من التنظيمات الإرهابية.

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رافق المحافظ، عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، والشيخ محمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، وقائد لواء حضرموت العميد ركن طالب بارجاش.