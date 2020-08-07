شكرا لقرائتكم خبر عن 37 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لبيان اللجنة، فإن عشرا من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.
وسجلت اللجنة أيضا 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى السادس من أغسطس 84565 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.
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