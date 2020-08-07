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 37 إصابة جديدة بكورونا في الصين.. ولا وفيات

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قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الجمعة إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي يوم السادس من أغسطس دون تغير عن اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة، فإن عشرا من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى السادس من أغسطس 84565 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634.

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