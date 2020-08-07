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 وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف

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قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الخميس إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و 912 ألفا و212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 98493 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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