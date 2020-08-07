شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 100 ألف والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة في البرازيل أمس الخميس إنه تم تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 1237 وفاة بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل 2 مليون و 912 ألفا و212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 98493 شخصا في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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